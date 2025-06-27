Бюро Захи Хадід спроєктувало термінал в аеропорту Вільнюса: візуалізації

Архітектурне бюро Zaha Hadid Architects представило проєкт нового терміналу в міжнародному аеропорту Вільнюса.

Про це пише Dezeen.

Будівлю зведуть між двома наявними терміналами. Вона має допомогти аеропорту впоратися з прогнозованим зростанням пасажиропотоку — до 10,6 мільйона людей на рік.

Новий термінал з’єднають із інфраструктурою аеропорту та майбутнім транспортним вузлом на центральній площі Airport Plaza, зокрема із запланованою високошвидкісною залізницею Rail Baltica та місцевими маршрутами.

Головним архітектурним елементом терміналу стане гофрований дах, оздоблений деревиною з місцевих лісів. Його геометрія та візерунки перегукуються з народним литовським мистецтвом “содай” — створенням підвісних прикрас із соломи. ЮНЕСКО визнало цю традицію частиною нематеріальної культурної спадщини Литви.

Фасади терміналу — скляні, з металевими трикутними елементами. У даху передбачено прозорі вставки у формі ромбів і трикутників, що пропускають природне світло.

Будівлю оснастять сонячними панелями площею 13 тисяч м², системою збору дощової води, управлінням стоками та очищенням стічних вод.

Серед інших аеропортів, спроєктованих Zaha Hadid Architects, — аеропорт Західного Сіднея з хвилястою дерев’яною стелею та аеропорт “Дасін” під Пекіном у формі морської зірки.

Фото: Negativ / Dezeen