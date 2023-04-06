Український додаток Headway став застосунком дня в США

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Ірина Маймур
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Освітній додаток Headway, який створили українці, став застосунком дня в США. Про це повідомляє пресслужба розробників.

Headway 4 рази поспіль перебував на головному екрані App Store. Користувачі в США першими бачили лого й назву застосунку 19, 24, 31 січня та 30 березня.

Headway — це освітній застосунок, який допомагає людям з усього світу навчатися за допомогою коротких та лаконічних форм контенту.

У додатку зібрані 15-хвилинні текстові та аудіо нонфікшн-бестселери, щоденні інсайти й гейміфіковані челенджі. Headway запустили в січні 2019 року. Його завантажили уже понад 18 млн користувачів із понад 140 країн.

Раніше ми писали, що киянин створив застосунок «Є?». Він дозволяє дізнатися про наявність світла без прив'язки до графіків.

Фото: пресслужба Headway

Опубліковано: 06 квітня 2023
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