SpaceX і Tesla планують збудувати найбільшу за площею будівлю світу

Компанії Ілона Маска — аерокосмічна SpaceX і виробник електромобілів Tesla — планують збудувати в Техасі завод із виробництва чипів Terafab площею понад 9,3 млн м². Якщо комплекс реалізують у заявленому масштабі, він може стати найбільшою будівлею світу за площею, пише Dezeen.

Terafab зведуть в окрузі Ґраймс. Площа комплексу перевищить 100 млн квадратних футів, або 9,3 млн м². Для порівняння, головний складальний корпус АвтоВАЗу в Росії, який видання називає нинішньою найбільшою будівлею світу за площею, займає близько 6 млн м².

На оприлюдненому рендері Terafab складається з двох великих симетричних прямокутних корпусів із вигнутими завершеннями дахів. Між ними проходить довга центральна дорога.

На підприємстві планують виробляти, корпусувати й тестувати сучасні логічні чипи та чипи пам’яті. Їх використовуватимуть, зокрема, у роботах Tesla Optimus і безпілотних Cybercab, а також для майбутньої обчислювальної інфраструктури SpaceX, а саме запланованих дата-центрів у космосі.

Необхідність власного виробництва у SpaceX пояснюють майбутнім попитом на чипи. За прогнозом компанії, сукупна потреба SpaceX і Tesla перевищить один терават обчислювальної потужності та буде більшою за нинішню глобальну пропозицію.

Перший етап Terafab оцінюють у $16,8 млрд. Для промислових потреб завод використовуватиме воду з водосховища Ґіббонс-Крік. Після завершення комплексу SpaceX і Tesla розраховують створити близько 3000 робочих місць, більшість із яких планують запропонувати місцевим жителям.

Строків завершення всього комплексу компанії наразі не назвали.