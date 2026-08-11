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В Україні створили мапу бажань, де під час серпневого зорепаду кожна мрія стане зорею

Іван Назаренко 11 серпня 2026
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В Україні створили мапу бажань, де під час серпневого зорепаду кожна мрія стане зорею

До піку зорепаду Персеїд, який припаде на ніч проти 13 серпня, українське науково-популярне медіа Universe Space Tech та ГО «Асоціація Ноосфера» запустили інтерактивну зоряну мапу бажань. На ній кожен охочий може залишити власну мрію та згодом знайти її серед інших на зоряному небі, повідомили БЖ організатори проєкту.

Персеїди — один із найвідоміших метеорних потоків. У ніч із 12 на 13 серпня він досягне максимуму активності. Під час піку в небі щогодини можна буде побачити десятки метеорів — світлових слідів, які виникають, коли дрібні частинки кометної речовини входять в атмосферу Землі та згорають у ній.

Саме з традицією загадувати бажання під «зорями, що падають» і пов’язаний новий проєкт. На спеціальному сайті кожен охочий може залишити своє ім’я або нікнейм, населений пункт і бажання, яке він хотів би здійснити.

Увечері 12 серпня о 20:30 всі залишені до цього моменту бажання з’являться на віртуальному зоряному небі у вигляді окремих зір. Користувачі зможуть знайти серед них власну. При цьому мапа не буде статичною, до 24 серпня на ній з’являтимуться нові зорі та бажання.

Фото: Michał Mancewicz / Unsplash
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