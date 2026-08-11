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Ліван став першою країною на Близькому Сході, у якій офіційно скасували смертну кару

Іван Назаренко 11 серпня 2026
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Ліван став першою країною на Близькому Сході, у якій офіційно скасували смертну кару

Парламент Лівану у вівторок, 11 серпня, ухвалив закон про скасування смертної кари. Країна стала першою державою на Близькому Сході, яка офіційно заборонила цей вид покарання, пише France 24.

При цьому страт у Лівані не проводили вже понад 20 років. Останній вирок винесли у 2004 році, а згодом влада дотримувалася мораторію на виконання смертної кари.

Міністр юстиції Лівану Адель Нассар назвав рішення «історичним». За його словами, наявність смертної кари раніше створювала проблеми для Бейрута під час екстрадиції підозрюваних із країн, де це покарання заборонене. Тепер Ліван зможе гарантувати, що переданих йому підозрюваних не буде страчено.

Дослідник Human Rights Watch Рамзі Каїс назвав рішення «визначальним кроком для прав людини» в Лівані. Він зазначив, що скасування смертної кари означає відмову від покарання, яке правозахисники вважають жорстоким і таким, що не має застосовуватися.

Скасування смертної кари стало частиною пакета законопроєктів, які парламент розглядає під час нинішньої законодавчої сесії. Серед них також є закон про загальну амністію, який депутати обговорюють уже кілька років.

Фото: Charbel Karam / Unsplash
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