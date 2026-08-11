Фінал 3-го сезону «Дому дракона» зняв режисер українського походження

9 серпня на HBO вийшов фінальний епізод третього сезону серіалу «Дім дракона». Режисером восьмої серії став американець українсько-індійського походження Андрій Парех. Про це повідомив сам режисер в Instagram.

Фінал підводить сюжет до Битви при Трощетоні — однієї з ключових подій Танцю драконів у світі Джорджа Мартіна. Зйомки епізоду тривали 57 днів.

«Цей епізод був неймовірним із самого початку, і я сподіваюся, що мені вдалося гідно втілити його задум. Хоча йдеться про війну, я сподіваюся, що глядачі насамперед усвідомлять її безглуздість», — написав Парех.

Режисер регулярно публікує дописи про російські обстріли та закликає підтримувати Україну. У липні він приїжджав у Львів і став очевидцем російського удару по місту.

Парех народився у США в родині українки та індійця. 24 лютого 2022 року він опублікував фото у вишиванці, яку йому подарувала бабуся.

Раніше режисер працював над серіалами «Спадкоємці», «Вартові», «Прекрасний новий світ» та іншими епізодами «Дому дракона».

Третій сезон серіалу має 91% на Rotten Tomatoes за оцінками критиків, тоді як глядацька оцінка становить 65%.