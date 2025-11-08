Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Старий замок у Кам’янці-Подільському відтворять у 3D-голограмі

Ірина Маймур 08 листопада 2025
Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник увійшов до шістки переможців європейського конкурсу проєкту XRculture — ініціативи, яка перетворює історичні об’єкти на інтерактивні 3D-голограми.

Про це повідомили в музеї.

Головним кейсом проєкту стане Старий замок Кам’янця-Подільського. За допомогою смартфона й невеликої голографічної піраміди відвідувачі зможуть побачити, як фортеця виглядала кілька століть тому. Технологія «оживить» пам’ятку у форматі 3D.

Окрім Кам’янця-Подільського, до переліку обраних об’єктів увійшли:

  • Планета Сараєво (Боснія і Герцеговина)
  • «Бременський корабель» у Німецькому морському музеї (Німеччина)
  • Ермуполіс на острові Сірос (Греція)
  • Давнє місто Августа Багієнорум (Італія)
  • Ротонда Святого Миколая в Село (Словенія).

XRculture — ініціатива, спрямована на осучаснення європейської культурної спадщини за допомогою XR-технологій і цифрових реконструкцій.

Перші фортифікаційні об’єкти замку в Кам’янці-Подільському з’явилися наприкінці XII — на початку XIII століття. Найактивніша розбудова відбулася в XVI сторіччі, а в 1617–1621 роках інженер Теофіл Шемберг збудував Новий замок, який відповідав військовим стандартам того часу. У 1928 році Старий замок отримав статус державного історико-культурного заповідника.

Фото: Wikimedia Commons / Grzegorz Gołębiowski

