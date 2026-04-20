У Британії знайшли втрачену ювелірну прикрасу з картини XVII століття

Іван Назаренко 20 квітня 2026
У Британії знайшли прикрасу XVII століття, яку понад чотири століття вважали втраченою. Про це повідомляє The Guardian.

Йдеться про підвіску у формі серця, зображену на картині «Sir Thomas Aston at the Deathbed of His Wife» художника Джона Соуча. Саме полотно нині зберігається в галереї Манчестера.

Картина датована 1635 роком, на ній сер Томас Астон зображений біля ложа померлої дружини Магдалени, яка загинула під час пологів, поруч із їхньою дитиною. Підвіску герой носить на шиї.

З’ясувалося, що ця прикраса справді існує і була створена як пам’ять про смерть шестирічного сина родини Роберта у 1634 році. Усередині золотого вінка — емальоване зображення черепа і латинський напис, який розкриває особисту трагедію батьків.

Підвіска залишалася у родині Астонів до XIX століття, після чого її власники змінилися. Із часом її історію було втрачено. Сучасні власники придбали її близько 30 років тому, не знаючи походження. Ідентифікувати артефакт вдалося випадково — під час відвідування виставки з тією самою картиною.

Підвіску планують представити публіці на виставці в Лондоні наприкінці червня. За оцінками експертів, прикраса може коштувати близько 650 тисяч фунтів. Також обговорюється можливість тимчасово об’єднати її з картиною, на якій вона була зображена.

