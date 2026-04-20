У Тернополі відреставрують віллу Вітошинських — вцілілу пам’ятку XIX століття

Влада Тернополя розпочинає роботу над збереженням однієї з історичних будівель міста — вілли Вітошинських, що на вулиці Юліана Опільського, 6. Ця споруда, зведена у 1898 році, є рідкісним зразком архітектури, що вцілів під час Другої світової війни, повідомляє міська рада.

Поштовхом до активних дій стала електронна петиція від містян, які закликали врятувати унікальний об’єкт. У народі віллу часто називають за датою на фасаді — «1898».

Будівля перебуває у комунальній власності та має офіційний охоронний договір. Торік для вілли виготовили паспорт пам’ятки архітектури, а зараз триває підготовка до розробки проєктно-кошторисної документації на реставрацію.

Міська рада вже отримала комерційні пропозиції щодо вартості розробки проєкту. Питання про виділення коштів розглянуть на найближчому засіданні міськради під час внесення змін до бюджету. Після виготовлення документації місто розпочне поетапне відновлення будівлі.

Вілла Вітошинських наприкінці XIX століття була центром культурного життя району, розташовуючись навпроти костелу єзуїтів. Будинок належав родині відомого тернопільського лікаря Володимира Вітошинського та його дружини Олімпії, яка була активною учасницею «Союзу українок».