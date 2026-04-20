Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Тернополі відреставрують віллу Вітошинських — вцілілу пам’ятку XIX століття

Артем Черничко 20 квітня 2026
472
Влада Тернополя розпочинає роботу над збереженням однієї з історичних будівель міста — вілли Вітошинських, що на вулиці Юліана Опільського, 6. Ця споруда, зведена у 1898 році, є рідкісним зразком архітектури, що вцілів під час Другої світової війни, повідомляє міська рада.

Поштовхом до активних дій стала електронна петиція від містян, які закликали врятувати унікальний об’єкт. У народі віллу часто називають за датою на фасаді — «1898».

Будівля перебуває у комунальній власності та має офіційний охоронний договір. Торік для вілли виготовили паспорт пам’ятки архітектури, а зараз триває підготовка до розробки проєктно-кошторисної документації на реставрацію.

Міська рада вже отримала комерційні пропозиції щодо вартості розробки проєкту. Питання про виділення коштів розглянуть на найближчому засіданні міськради під час внесення змін до бюджету. Після виготовлення документації місто розпочне поетапне відновлення будівлі.

Вілла Вітошинських наприкінці XIX століття була центром культурного життя району, розташовуючись навпроти костелу єзуїтів. Будинок належав родині відомого тернопільського лікаря Володимира Вітошинського та його дружини Олімпії, яка була активною учасницею «Союзу українок».

Фото: Захар Дябло / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.