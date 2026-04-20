Moby передасть увесь гонорар за виступ на Coachella-2026 зоозахисникам

Виконавець Moby заявив, що передасть увесь гонорар за виступи на фестивалі Coachella 2026 року на підтримку зоозахисних організацій, пише NME.

За словами музиканта, він розглядає свою діяльність насамперед як роботу активіста у сфері захисту прав тварин, а концерти — як спосіб привернути увагу до цієї теми і підтримати відповідні ініціативи фінансово.

Раніше Moby уже відмовлявся від заробітку з концертів, зокрема під час туру до 25-річчя альбому Play, коли всі доходи також спрямували на зоозахисні проєкти. Сам музикант неодноразово казав, що саме благодійність стала єдиною причиною, яка змусила його повернутися до гастролей після тривалої паузи.

Цього року артист відзначає 39 років веганства. Паралельно з фестивальними виступами він готує кілька концертів у Європі та США, зокрема виступи в Лондоні, Брайтоні, а також на фестивалях Rock Werchter, Mad Cool і Montreux Jazz Festival.