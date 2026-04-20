Гуманоїдний робот побив світовий рекорд людини на півмарафоні в Пекіні

Артем Черничко 20 квітня 2026
На змаганнях у Пекіні гуманоїдний робот подолав дистанцію у 21 кілометр швидше за будь-яку людину в історії. Переможець від компанії Honor фінішував із результатом 50 хвилин і 26 секунд, повідомляє ABC News.

Цей показник суттєво перевершує чинний світовий рекорд серед людей, який належить угандійцю Джейкобу Кіплімо (57 хвилин 31 секунда). Для порівняння, торік переможець аналогічного забігу роботів подолав дистанцію лише за 2 години 40 хвилин.

Розробники Honor зазначили, що дизайн робота копіює статуру видатних атлетів — зокрема, він має довгі ноги (близько 95 см). Головною технічною перевагою стала потужна система рідинного охолодження власної розробки, яка дозволяє механізму витримувати інтенсивні навантаження без перегріву.

Організатори змагань повідомили, що 40% роботів долали дистанцію повністю автономно, а решта керувалася операторами дистанційно. Окремий робот Honor, керований дистанційно, прийшов першим із результатом 48:19, але офіційну перемогу присудили саме автономній моделі за сукупністю балів.

Попри успіх, змагання не обійшлися без інцидентів: один із роботів упав на старті, а інший зіткнувся з бар'єром.

Розвиток гуманоїдних роботів є частиною стратегічного плану Китаю на 2026–2030 роки. Пекін офіційно визначив цей напрям пріоритетним у межах технологічного суперництва зі США.

Фото: SGZ / CFoto / CFOTO via AFP
