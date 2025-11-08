Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Tesla запустить функцію, що дозволить водіям писати повідомлення за кермом

Ірина Маймур 08 листопада 2025
Гендиректор Tesla Inc. Ілон Маск заявив, що компанія найближчим часом запустить функцію Full Self-Driving (FSD), яка дозволить власникам авто писати повідомлення і водночас керувати машиною без контролю водія.

Про це Маск розповів на щорічних зборах акціонерів, пише TechCrunch.

Він обіцяє вийти на 4-й рівень автономності, хоча наразі Tesla має лише другий. Оновлення може з’явитися впродовж «місяця-двох», але перед цим компанія повинна проаналізувати дані безпеки. Юридичні аспекти застосування цієї функції поки не розголошують.

Також Маск анонсував запуск виробництва автономного таксі Cybercab. Випуск першої партії заплановано на квітень 2026 року. Автомобіль буде без керма, педалей і дзеркал, а його виробництво більше нагадуватиме випуск смартфонів — Tesla планує робити по одній машині кожні 10 секунд.

Окремо він підтвердив, що перший прототип «летючого авто», про який раніше говорив у подкасті Джо Рогана, покажуть 1 квітня 2026 року. Серійне виробництво, за словами Маска, почнеться через рік після презентації.

На сцені поряд із Маском під час презентації стояв гуманоїдний робот Optimus. Маск назвав розробку «найбільшим продуктом усіх часів» і заявив, що компанія планує в майбутньому виробляти до мільярда таких роботів на рік.

Раніше акціонери Tesla схвалили пакет компенсації для Маска, який може досягти $1 трильйона протягом 10 років, якщо компанія досягне ринкової капіталізації в $8,5 трильйона і продасть мільйон роботів Optimus.

Фото: Robbie / Unsplash

