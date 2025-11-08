Помер Джеймс Вотсон — один із першовідкривачів структури ДНК

На 98-му році життя помер Джеймс Вотсон — американський молекулярний біолог, лауреат Нобелівської премії та один зі співвідкривачів подвійної спіралі ДНК.

Про це повідомляє BBC.

Джеймс Вотсон позує поруч з оригінальною моделлю ДНК. Фото: ODD ANDERSEN / AFP

У 1953 році Вотсон і британський вчений Френсіс Крік здійснили одне з найвизначніших відкриттів ХХ століття — визначили структуру подвійної спіралі ДНК. У 1962-му вони разом із Морісом Вілкінсом отримали за це Нобелівську премію.

ДНК відкрили ще в 1869 році, але лише в 1943-му довели, що саме вона несе генетичну інформацію. Її структура залишалася невідомою до роботи Крика й Вотсона, які створили модель молекули на основі рентгенівських знімків, зроблених дослідницею Розалінд Франклін із Королівського коледжу Лондона — без її відома.

Попри значний внесок Франклін, яка померла в 1958 році, її роль у відкритті довгий час недооцінювали. Вілкінс, який також отримав Нобеля, працював із нею над визначенням структури ДНК.

Вотсон сам згодом визнавав, що ставлення до жінок у науці в ті роки було упередженим — у своїй книзі «Подвійна спіраль» (1968) він навіть дозволяв собі принизливі зауваження про зовнішність Франклін. Водночас колеги згадували, що в 1950–60-х роках він підтримував науковиць у Гарварді, хоч це й не було поширеною практикою.

Попри наукові досягнення, репутація Вотсона була зіпсована через расистські та сексистські висловлювання. У 2007 році він заявив, що інтелект «чорношкірих людей не такий, як у білих», після чого його усунули з керівних посад у лабораторії. У 2019-му за нові подібні коментарі він остаточно втратив усі почесні звання.

Вотсон також відомий тим, що у 2014 році став першим живим нобелівським лауреатом, який продав свою медаль. Її тоді купив російський мільярдер, але одразу ж повернув вченому.