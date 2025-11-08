У Шанхаї відкрили критий скейтпарк зі скляними стінами і краєвидом на місто

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ірина Маймур 08 листопада 2025
У Шанхаї збудували критий скейтпарк Moreprk Skyline, який спроєктувала місцева студія AAN Architects.

Він має повністю засклені стіни і панорамний краєвид на мегаполіс, пише Dezeen.

Скейтпарк займає два поверхи спорткомплексу від компанії Vanke. Головна його конструкція — хвиляста чаша з армованого бетону, яка простягається на всю довжину приміщення. Тут проводять як вільні катання, так і уроки для новачків.

Стилістика інтер’єру підкреслює хвилясту геометрію: подібні плавні лінії видно в освітленні, стелі й поручнях.

До рецепції ведуть зигзагоподібні перила із сидіннями у вигляді скейтбордів. На наступному рівні розмістили кавовий кіоск, магазин і майстерню зі скейтбордингу. Над основною зоною облаштована відкрита траса з куполом.

Архітектори пояснюють, що під час проєктування прагнули вловити «дух свободи руху» й передати його через просторові вигини в скляному боксі.

Зображення: AAN Architects

