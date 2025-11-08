Художник перетворив куртку бренду The North Face на артоб’єкт

Американський бренд The North Face представив колаборацію з художником Леоном Сю, в межах якої зимову куртку Mountain Down Jacket розписали вручну, перетворивши її на артоб’єкт.

Про це пише Hypebeast.

У своїй роботі Сю використав спинку куртки як полотно: спочатку наклав спеціально вирізаний шматок тканини, пофарбував його білою фарбою, а потім за допомогою аерографа наніс кольорові тіні. Малюнок відтворює фото з комп’ютера митця, де дерево кидає тінь на білий фургон.

Оновлена версія культової моделі 1985 року зберегла технічні характеристики: куртка виготовлена з водонепроникної тканини, утеплена пухом, має регульований капюшон, блискавки на рукавах і об’ємні кишені.

У The North Face зазначають, що і надалі планують працювати на стику технологічності й персоналізації. У майбутніх зимових колекціях серед новинок буде жіноча парка Hydrenalite City Down Hooded Parka та багатошарова Expedition GORE-TEX Down Hooded Parka, створена за принципом «3-в-1».

Фото на обкладинці: Hypebeast