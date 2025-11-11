Трейлер байопіку про Майкла Джексона зібрав рекордні 116 мільйонів переглядів за добу

Трейлер майбутнього біографічного фільму про Майкла Джексона «Майкл» за перші 24 години набрав 116,2 мільйона переглядів у всьому світі.

За даними WaveMetrix, це найуспішніший запуск музичного байопіку в історії та рекорд для студії Lionsgate, пише Billboard.

Раніше рекорд належав Taylor Swift: The Eras Tour із 96,1 мільйона переглядів та Bob Marley: One Love із 60,1 мільйона.

Прем’єра фільму «Майкл» запланована на 24 квітня 2026 року. У головній ролі — Джаафар Джексон, племінник Майкла Джексона. На перших кадрах стрічки він відтворює культові танцювальні рухи музиканта, зокрема «місячну ходу». Режисер фільму — Антуан Фукуа, сценарій написав Джон Логан («Гладіатор», «007: Координати “Скайфолл”»).

Фільм розповість історію життя Майкла Джексона — від появи гурту Jackson 5 до смерті перед запланованим туром.

Майкл Джексон під час концерту на стадіоні Parc des Princes у Парижі в 1988 році. Фото: PATRICK KOVARIK / AFP

До акторського складу увійшли Майлз Теллер, Колман Домінґо, Ніа Лонґ, Кет Ґрем, Лора Геррієр, Кендрік Семпсон і Джуліано Кру Валді, який зіграє юного Майкла.