Трейлер байопіку про Майкла Джексона зібрав рекордні 116 мільйонів переглядів за добу

Ірина Маймур 11 листопада 2025
Трейлер майбутнього біографічного фільму про Майкла Джексона «Майкл» за перші 24 години набрав 116,2 мільйона переглядів у всьому світі.

За даними WaveMetrix, це найуспішніший запуск музичного байопіку в історії та рекорд для студії Lionsgate, пише Billboard.

Раніше рекорд належав Taylor Swift: The Eras Tour із 96,1 мільйона переглядів та Bob Marley: One Love із 60,1 мільйона.

Прем’єра фільму «Майкл» запланована на 24 квітня 2026 року. У головній ролі — Джаафар Джексон, племінник Майкла Джексона. На перших кадрах стрічки він відтворює культові танцювальні рухи музиканта, зокрема «місячну ходу». Режисер фільму — Антуан Фукуа, сценарій написав Джон Логан («Гладіатор», «007: Координати “Скайфолл”»).

Фільм розповість історію життя Майкла Джексона — від появи гурту Jackson 5 до смерті перед запланованим туром.

Майкл Джексон під час концерту на стадіоні Parc des Princes у Парижі в 1988 році. Фото: PATRICK KOVARIK / AFP
До акторського складу увійшли Майлз Теллер, Колман Домінґо, Ніа Лонґ, Кет Ґрем, Лора Геррієр, Кендрік Семпсон і Джуліано Кру Валді, який зіграє юного Майкла.

