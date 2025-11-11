Девід Салай отримав Букерівську премію 2025 за роман «Плоть»

Канадійсько-угорсько-британський письменник Девід Салай став лауреатом Букерівської премії 2025 року за роман «Плоть» (Flesh). Про це оголосили під час церемонії нагородження 10 листопада в Лондоні. Трофей письменнику вручила минулорічна переможниця — британка Саманта Гарві.

Голова журі Родді Дойл зазначив, що саме до цього роману судді неодноразово поверталися під час обговорення. А сам Салай назвав твір «ризикованим і незвичним».

Девід Салай із романом «Плоть». Фото: Wiktor Szymanowicz / Anadolu / Anadolu via AFP

«"Плоть" — похмура, але захоплива книжка, у якій кожне слово має значення, навіть порожній простір між ними», — зазначив Дойл.

До складу журі цьогорічної премії також увійшли акторка Сара Джессіка Паркер, письменники Кріс Пауер, Айобамі Адебайо та Кайлі Рід.

Книга Салая охоплює кілька десятиліть із життя головного героя — угорця Іштвана. Вона простежує його шлях від підліткових стосунків зі старшою жінкою до роботи на заможних клієнтів у Лондоні. У центрі — теми маскулінності, класу, міграції, травми, сексу й влади.

Девід Салай народився 1974 року в Монреалі в сім’ї канадки й угорця. Жив у Лівані, Великій Британії, Угорщині, нині мешкає у Відні. Його твори перекладені понад 20 мовами, а «Плоть» став шостим романом автора. За перемогу він отримав 50 тисяч фунтів стерлінгів і бронзовий трофей.

Букерівська премія — одна з найпрестижніших літературних нагород світу, яку з 1969 року присуджують авторам найкращих англомовних романів, опублікованих у Великій Британії чи Ірландії. Цьогоріч на премію претендували 153 твори, серед них — книга Endling канадської письменниці українського походження Марії Реви.