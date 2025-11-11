Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Тирані зведуть спорткомплекс у формі гігантської сфери

Ірина Маймур 11 листопада 2025
У Тирані зведуть спорткомплекс у формі гігантської сфери

Архітектурне бюро MVRDV представило проєкт нового спортивного комплексу The Grand Ballroom у столиці Албанії.

Будівля матиме форму сфери діаметром понад 100 метрів і об’єднає арену на 6 тисяч місць, готель, житлові апартаменти й торгові площі, пише designboom.

Сферична форма комплексу стане не лише впізнаваним архітектурним акцентом Тирани, а й функціональним рішенням, що дозволить розмістити велику кількість приміщень на обмеженій ділянці.

У нижній частині сфера ніби «врізається» в землю, утворюючи напівзаглиблений рівень із терасами, трибунами, кафе й магазинами. Над ними розташована головна арена, до якої ведуть короткі пішохідні мости. Уздовж трибун передбачені два додаткові тренувальні майданчики.

Над ареною розміститься двоповерховий готель, із якого гості зможуть дивитися матчі просто з вікон. У верхній частині сфери будуть житлові апартаменти — як зовнішні, з панорамою на місто, так і внутрішні, із краєвидом на величезний купол-сад у центрі будівлі.

Співзасновник MVRDV Віні Маас називає проєкт «храмом спорту і спільноти». За його словами, сферична форма комплексу відсилає і до м’яча, і до знакових архітектурних форм минулого — від кенотафа Ньютона Етьєна-Луї Булле до геодезичних куполів Бакмінстера Фуллера.

Візуалізації: MVRDV / Antonio Luca Coco, Angelo La Delfa, Luana La Martina, Jaroslaw Jeda, Stefano Fiaschi, Ciprian Buzdugan

