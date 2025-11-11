Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ельміра Еттінгер 11 листопада 2025
Сербський парламент схвалив закон, який дозволить знести колишню будівлю Генерального штабу, яку 1999 року бомбардувало НАТО. На її місці зведуть п'ятизірковий готель, пов'язаний із родиною президента США Дональда Трампа. Про це пише New York Times.

Попередні спроби будівництва готелю вартістю $500 мільйонів на місці пам'ятки були зупинені, коли урядовцям, які схвалили проєкт, було пред'явлено звинувачення у шахрайстві. Однак нещодавно законодавці від правлячої партії оголосили, що використають надзвичайне положення Конституції для внесення закону, який перезапустить проєкт.

Це посилює обурення з боку студентів, захисників пам'яток, прокурорів та опозиційних політиків на тлі антиурядових протестів.

Будівля Генерального штабу була завершена в 1960-х роках і вважається одним із шедеврів модерністської архітектури після Другої світової війни. Вона була розбита авіаударами НАТО в 1999 році під час війни в Югославії.

Дональд Трамп вперше озвучив ідею будівництва готелю в 2013 році. У травні 2024 року Сербія схвалила плани будівництва за 99-річним договором оренди компанією, пов'язаною з Джаредом Кушнером, зятем Трампа.

Новий закон скасовує чинні правила, що регулюють використання комплексу, включаючи його захист як об'єкта сербської спадщини. Законодавство було розроблено відповідно до конституційної процедури, яка призначена для використання лише за надзвичайних обставин.

Фото на обкладинці: Колишня будівля Генерального штабу в Белграді (Wikimedia Commons / kallerna)
