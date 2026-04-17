Артем Черничко 17 квітня 2026
Лана Дель Рей випустила головну пісню для нової гри про Джеймса Бонда

Співачка Лана Дель Рей випустила офіційну пісню до майбутньої відеогри про Джеймса Бонда під назвою «007 First Light». Трек створено у співпраці з композитором фільмів про Бонда Девідом Арнольдом, пише Variety.

Композиція витримана у класичній стилістиці франшизи: вона супроводжується оркестровим аранжуванням із духовими та струнними інструментами, а в кінці приспіву містить фрагмент оригінальної теми Бонда.

Композитор Девід Арнольд зазначив, що Лана Дель Рей додала композиції «елегантності та унікального характеру», що допоможе відкрити світ Бонда для нової аудиторії.

Гра «007 First Light» від розробника IO Interactive (авторів серії Hitman) та Amazon MGM Studios є оригінальною історією становлення персонажа. Сюжет зосереджений на 26-річному Джеймсі Бонді на самому початку його кар'єри у розвідці. Реліз заплановано на 27 травня 2026 року.

До акторського складу проєкту, окрім виконавця ролі Бонда Патріка Гібсона, приєдналися Ленні Кравіц у ролі антагоніста Бауми, Пріянга Берфорд у ролі М, Кіра Лестер у ролі Маніпенні, а також Джемма Чан і Ленні Джеймс.

Для Лани Дель Рей це перший реліз після тривалої паузи з моменту виходу її останнього альбому 2023 року. Наразі співачка працює над новим студійним матеріалом.

Фото: Raph_PH / Wikimedia Commons
