Том Круз повернеться у «Топ Ґан 3» — Paramount готує продовження франшизи

Артем Черничко 17 квітня 2026
Кіностудія Paramount під час презентації на CinemaCon у Лас-Вегасі підтвердила запуск у виробництво третьої частини франшизи «Топ Ґан». Том Круз знову зіграє пілота Піта «Меверіка» Мітчелла, пише Variety.

Разом із Крузом до проєкту повертається продюсер Джеррі Брукгаймер. Сценарій напише Ерен Крюгер, який був співавтором попередньої частини — блокбастера 2022 року «Топ Ґан: Меверік».

Попередня частина франшизи стала одним із найуспішніших релізів періоду після пандемії. Створений із бюджетом у $170 мільйонів фільм зібрав у світовому прокаті $1,5 мільярда.

У «Меверіку» герой Тома Круза повернувся до льотної школи, щоб підготувати нове покоління пілотів до надскладної місії. До акторського складу тоді приєдналися Майлз Теллер, Ґлен Павелл, Моніка Барбаро та Льюїс Пуллман.

Деталі сюжету та терміни виходу «Топ Ґан 3» наразі не розголошують. Очікується, що активна фаза виробництва розпочнеться після того, як Том Круз завершить роботу над наступною частиною «Місії нездійсненної».

Фото: Michael Tran / AFP
Читайте також
Лана Дель Рей випустила головну пісню для нової гри про Джеймса Бонда Київський ТРЦ Gulliver виставлять на продаж Педро Паскаль проти Pedro Piscal — актор судиться з брендом алкоголю через назву IKEA та Chupa Chups перетворили жарт на реальний льодяник зі смаком фрикадельок
Обережно, скло: старі речі з барахолки, якими ви їх ще не бачили 16 квітня 2026 «Вони не схожі на мене»: косплеєри та їхні батьки у портретах Нікколо Растреллі 15 квітня 2026 Не те, що ви почули: відомі пісні, які зрозуміли не так 14 квітня 2026 П’ятий сезон «Хлопаків»: чи ми заслужили на такий фінал? 13 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 32 11 квітня 2026 Усе найкраще й одразу у французькому великодньому пирозі Pâté Berrichon 10 квітня 2026

