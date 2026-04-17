Том Круз повернеться у «Топ Ґан 3» — Paramount готує продовження франшизи

Кіностудія Paramount під час презентації на CinemaCon у Лас-Вегасі підтвердила запуск у виробництво третьої частини франшизи «Топ Ґан». Том Круз знову зіграє пілота Піта «Меверіка» Мітчелла, пише Variety.

Разом із Крузом до проєкту повертається продюсер Джеррі Брукгаймер. Сценарій напише Ерен Крюгер, який був співавтором попередньої частини — блокбастера 2022 року «Топ Ґан: Меверік».

Попередня частина франшизи стала одним із найуспішніших релізів періоду після пандемії. Створений із бюджетом у $170 мільйонів фільм зібрав у світовому прокаті $1,5 мільярда.

У «Меверіку» герой Тома Круза повернувся до льотної школи, щоб підготувати нове покоління пілотів до надскладної місії. До акторського складу тоді приєдналися Майлз Теллер, Ґлен Павелл, Моніка Барбаро та Льюїс Пуллман.

Деталі сюжету та терміни виходу «Топ Ґан 3» наразі не розголошують. Очікується, що активна фаза виробництва розпочнеться після того, як Том Круз завершить роботу над наступною частиною «Місії нездійсненної».