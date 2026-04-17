У Британії продадуть рятувальний жилет пасажирки «Титаніка», що пережила катастрофу

Рятувальний жилет пасажирки корабля «Титанік» виставлять на аукціон у Великій Британії. Лот називають «унікальним шансом раз на покоління», пише CNN.

Жилет належав Лорі Мейбл Франкателлі — пасажирці першого класу, що вижила під час катастрофи 1912 року. За оцінками аукціонного дому Henry Aldridge and Son, його можуть продати за $470 тисяч.

Це єдиний відомий рятувальний жилет із «Титаніка», який належав саме врятованій людині і виставляється на торги. Він підписаний Франкателлі та іншими пасажирами шлюпки №1, у якій їй вдалося врятуватися.

Сам жилет має 12 кишень, наповнених корком, а також ремені та плечові вставки. Раніше експонат виставляли в музеях.

Катастрофа «Титаніка» сталася в ніч на 15 квітня 1912 року після зіткнення лайнера з айсбергом у Північній Атлантиці. На борту було близько 2200 людей, з яких вижили лише приблизно 700 — значною мірою через нестачу рятувальних шлюпок.

Жилет виставлять у межах тематичних торгів, присвячених пам’яткам «Титаніка» та компанії White Star Line. За словами організаторів, такі предмети дають змогу розповісти історії кожного з пасажирів і залишаються одними з найцінніших артефактів катастрофи.