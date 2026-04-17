Модерністський палац «Романтик» у Львові планують захистити від перебудови, надавши статус пам'ятки

Львівська міська рада готує рекомендації щодо надання колишньому палацу молоді «Романтик» статусу пам'ятки модернізму. Це має унеможливити зміну функціонального призначення будівлі або її руйнування у процесі приватизації, повідомили в міськраді.

Напередодні відбулося виїзне засідання комісії, яка вивчає обставини відчуження майнового комплексу на вул. Болгарській, 4. Мерія наполягає: приватизація об’єкта можлива лише за умови збереження його як простору для культурного та сімейного дозвілля.

Будівля, зведена у 1979 році, має унікальне проєктне рішення. Фахівці виділяють великий танцювальний зал зі складним металевим перекриттям, оздоблення стін мармуром і вулканічним туфом. Особливу цінність становлять авторські люстри скляра Бокотея, виготовлені за індивідуальним проєктом.

Окрім охоронного статусу, мерія висуває ще дві ключові вимоги: встановлення справедливої ринкової ціни (нинішню оцінку в 32,4 мільйона гривень місто вважає заниженою) та фіксування у договорі обов’язкового громадського функціоналу.

Військовослужбовець Олександр Молодий, який раніше очолював Парк культури, застеріг, що без зафіксованих зобов’язань у приватній власності об’єкт може швидко перетворитися на житловий комплекс або готель, і зупинити цей процес юридично буде майже неможливо.

У мерії підсумовують, що «Романтик» має повторити успіх таких проєктів, як Lem Station чи молодіжний центр у палаці культури ЛОРТА, зберігаючи свою соціальну й освітню роль для громади міста.