У Британії вийшла перша книга, присвячена прикрасам Вів’єн Вествуд

Британське видавництво Thames & Hudson презентувало книгу Vivienne Westwood & Jewellery — перше видання, повністю присвячене ювелірним роботам легендарної дизайнерки.

Про це пише Wallpaper.

Книгу написав британський модний критик Олександр Ф’юрі. Вона проілюстрована майже двома сотнями світлин від фотографа Філіппа Лакомба.

Автор називає видання своєрідною енциклопедією прикрас, у яких поєднуються розкіш і бунт — головні коди стилю Вествуд. Серед них — перероблені ланцюги, брошки-шпильки, «зламані» перлові намиста, а також легендарний логотип Orb, що символізує поєднання британської монархічної традиції та футуристичного бачення майбутнього.

Ф’юрі простежує еволюцію ювелірного стилю Вествуд — від панківських ланцюгів 1970-х до барокових перлових чокерів і корон. У десяти розділах видання зібрано теми, які визначали її естетику: DIY-філософія, політичний активізм, еротика та гра з історичними символами.

Вів’єн Вествуд перед показом весняно-літньої колекції у жовтні 2015 року в Парижі. Фото: PATRICK KOVARIK / AFP

«Словник прикрас Вів’єн Вествуд такий самий виразний і впізнаваний, як і її одяг», — зазначає Ф’юрі.