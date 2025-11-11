Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Британії вийшла перша книга, присвячена прикрасам Вів’єн Вествуд

Ірина Маймур 11 листопада 2025
425

Британське видавництво Thames & Hudson презентувало книгу Vivienne Westwood & Jewellery — перше видання, повністю присвячене ювелірним роботам легендарної дизайнерки.

Про це пише Wallpaper.

Книгу написав британський модний критик Олександр Ф’юрі. Вона проілюстрована майже двома сотнями світлин від фотографа Філіппа Лакомба.

Автор називає видання своєрідною енциклопедією прикрас, у яких поєднуються розкіш і бунт — головні коди стилю Вествуд. Серед них — перероблені ланцюги, брошки-шпильки, «зламані» перлові намиста, а також легендарний логотип Orb, що символізує поєднання британської монархічної традиції та футуристичного бачення майбутнього.

Ф’юрі простежує еволюцію ювелірного стилю Вествуд — від панківських ланцюгів 1970-х до барокових перлових чокерів і корон. У десяти розділах видання зібрано теми, які визначали її естетику: DIY-філософія, політичний активізм, еротика та гра з історичними символами.

Вів’єн Вествуд перед показом весняно-літньої колекції у жовтні 2015 року в Парижі. Фото: PATRICK KOVARIK / AFP

«Словник прикрас Вів’єн Вествуд такий самий виразний і впізнаваний, як і її одяг», — зазначає Ф’юрі.

Книгу Vivienne Westwood & Jewellery вже можна замовити на сайті видавництва та на Amazon.

Мітки
Новини
Читайте також
KSENIASCHNAIDER і Barbour представили лімітовану колекцію жіночих курток Суд у Львові зобов'язав прибрати пластикові двері з пам’ятки 1912 року Готель Трампа збудують у Белграді на місці розбомбленого Генштабу У Тирані зведуть спорткомплекс у формі гігантської сфери
Vernacular Hardcore: сільський арт Богдани Косміної 11 листопада 2025 «Підспідок» — «Великий Лебовські» для лівих 10 листопада 2025 Київські замальовки. Випуск 11 09 листопада 2025 Рецепт ризото: приготувати рис, як це роблять в Італії 09 листопада 2025 Маргінезвілль: камені і жуки у фотографіях Олі Коваль 08 листопада 2025 «Нюрнберг», «Ти — космос» та «Чорне пір’я»: головні фільми листопада 08 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.