Флорівський цвинтар на Замковій горі у Києві можуть визнати памʼяткою

Департамент охорони культурної спадщини розпочав процедуру надання офіційного статусу Флорівському цвинтарю на Замковій горі.

«Ми працюємо над тим, щоб уперше в історії на Замковій горі було офіційно зафіксовано понад пів сотні старовинних надгробків — як пам’ятка культурної спадщини», — розповів Роман Маленков, заступник генерального директора Київського науково-методичного центру з питань охорони пам’яток ДІАЗ «Стародавній Київ».

Наразі кладовище не має охоронного статусу. Після завершення підготовки матеріалів питання розглядатимуть на Консультативній раді з питань охорони культурної спадщини Департаменту.

Флорівський цвинтар — некрополь Вознесенського Флорівського монастиря, одного з найстаріших жіночих монастирів Києва. У сучасному вигляді він сформувався в ХІХ столітті, коли монастир став місцем поховання для київської інтелігенції, духовенства та благодійників, зазначають у заповіднику «Стародавній Київ».

Станом на 1929 рік тут було кілька сотень поховань, площа цвинтаря складала 2,5 гектара.

У 1917 році на Флорівському кладовищі поховали 16 воїнів 1-го Українського полку імені Богдана Хмельницького, які загинули від рук росіян.

Після Другої світової війни на території гори розмістили військовий об’єкт — радіостанцію-глушилку, що остаточно знищили монастирський цвинтар.Деякі поховання родичі померлих перенесли на Лук’янівське кладовище. Утім, переважна більшість могил після 1960-х років (а особливо у 1990-х роках) були зруйновані.

