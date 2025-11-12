Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

З найбільшого музею Сирії викрали давньоримські статуї

Ірина Маймур 12 листопада 2025
У Сирії в Національному музеї в Дамаску невідомі викрали кілька стародавніх мармурових статуй часів Римської імперії.

Про це повідомляє Associated Press.

Відвідувачі в залі античних артефактів Національного музею Дамаска. Фото: LOUAI BESHARA / AFP

Пограбування виявили вранці 10 листопада. За інформацією представника Директорату з питань старожитностей та музеїв Сирії, злочинці зламали двері у класичному відділі музею та винесли шість римських статуй і кілька рідкісних експонатів. Поліція вже розпочала розслідування, першими допитають охоронців і співробітників закладу.

Після інциденту музей тимчасово закрили. Згодом у відомстві повідомили, що «вжито всіх заходів для збереження решти експонатів».

Національний музей Дамаска — найбільший у країні. Він відновив роботу лише цього року, після завершення 14-річної громадянської війни та повалення режиму Башара Асада. Раніше тут посилили безпеку й перевезли сотні артефактів із регіонів, щоб запобігти їхній втраті.

Колишній очільник управління старожитностей Маамун Абдулкарім назвав відділ, звідки зникли статуї, «одним із найцінніших» — у ньому зберігалися артефакти грецького, римського та візантійського періодів.

