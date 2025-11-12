Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Співачка Сабріна Карпентер зіграє в мюзиклі за мотивами «Аліси в Країні Див»

Ірина Маймур 12 листопада 2025
Американська співачка й акторка Сабріна Карпентер виконає головну роль і стане продюсеркою нового мюзиклу студії Universal Pictures, натхненного романом Льюїса Керролла «Аліса в Країні Див».

Проєкт описують як «пригоду в кролячій норі з ковтком еспресо» — сучасну, енергійну версію класичної історії, повідомляє Variety.

Сабріна Карпентер на церемонії вручення MTV Video Music Awards в 2024 році. Фото: ANGELA WEISS / AFP

Режисеркою та сценаристкою фільму стане Лорін Скафарія, відома за стрічкою «Шахрайки з Волл-стріт» із Дженніфер Лопес. Продюсерами виступлять Марк Платт («Ла-Ла Ленд», «Wicked: Чародійка») та команда Alloy Entertainment — Леслі Моргенштейн і Еліса Копловіц Даттон, які працювали над серіалами «Пліткарка» та «Милі ошуканки».

Зазначається, що Карпентер звернулася до Universal ще у 2024 році з власною ідеєю та візуальною концепцією фільму. Для співачки він стане першим великим кінопроєктом після успіху альбому Short n’ Sweet 2024 року, який приніс їй шість номінацій на «Ґреммі», зокрема за «Альбом року» (Man’s Best Friend) і «Пісню року» (Manchild).

Раніше артистка знімалася в стрічках «Голос вулиць» (The Hate U Give) та «Надзвичайна ситуація» (Emergency), а також у кінокомедії Netflix «Висока дівчина».

Цікаво, що ще у 2020 році Netflix придбав сценарну заявку на мюзикл про Алісу від власної компанії Карпентер At Last Productions, проте проєкт так і не реалізували.

Дату виходу нового мюзиклу Universal Pictures поки не оголосили.

