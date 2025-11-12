Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Сингл гурту Wu-Tang Clan став платиновим через 33 роки після релізу

Ірина Маймур 12 листопада 2025
Дебютний сингл Protect Ya Neck легендарного американського хіп-хоп-гурту Wu-Tang Clan отримав платиновий статус майже через 33 роки після виходу.

Про це повідомляє Hypebeast.

Крім того, альбом Enter The Wu-Tang (36 Chambers) здобув чотири рази платиновий статус, а треки C.R.E.A.M., Wu‐Tang Clan Ain’t Nuthing ta F’ Wit і Method Man відзначені платиновими сертифікаціями від Американської асоціації звукозаписувальних компаній (RIAA).

2025 рік став для гурту знаковим: у липні Wu-Tang Clan завершили північноамериканську частину прощального туру The Final Chamber, який зібрав понад $30 мільйонів. Навесні 2026-го вони вирушать у європейський тур, що розпочнеться в Амстердамі.

RZA і Ghostface Killah виступають під час фестивалю Estéreo Picnic у Боготі в 2023 році. Фото: Juan Pablo Pino / AFP

Альбом Enter The Wu-Tang (36 Chambers), який цього року відзначив 32-ту річницю, залишається одним із найвпливовіших у світовому хіп-хопі.

