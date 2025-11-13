Лук’янівському єврейському кладовищу в Києві хочуть надати охоронний статус

У Києві триває робота над збереженням унікального об’єкта культурної спадщини — залишків Лук’янівського кладовища.

Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини.

Команда департаменту спільно з КНМЦ підготувала облікову документацію на об’єкт «Залишки Лук’янівського єврейського кладовища (кіркуту)», розташований у Шевченківському районі Києва. Кладовище має значну історичну цінність як місце давніх поховань, а його історико-меморіальне значення пов’язане з релігійними та національними єврейськими традиціями ХІХ–ХХ століть.

Кладовище було засноване у 1894 році на території, обмеженій Великою Дорогожицькою вулицею, схилами Реп’яхового й Бабиного ярів та Кирилівським православним некрополем. Його площа перевищувала 25 гектарів.

У 1937 році кладовище закрили для поховань, а остаточно ліквідували у 1962-му. На початку 2000-х навколо збереженої ділянки встановили символічну кам’яну огорожу.

Проєкт представили під час семінару, присвяченого збереженню єврейських кладовищ та музейних колекцій, який організувала Європейська ініціатива зі збереження єврейських кладовищ (ESJF) за підтримки Асоціації українських музеїв, Українського державного інституту культурної спадщини, Музею історії Києва та Об’єднаної єврейської общини України.