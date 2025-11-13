У США викарбували останній пенні — монету випускали понад 200 років

У США остаточно припинили виробництво монети номіналом один цент. Останній пенні викарбували 12 листопада на монетному дворі у Філадельфії під наглядом скарбника США Брендона Біча, повідомляє CNN.

Президент Дональд Трамп оголосив про зупинку виробництва ще в лютому, пояснивши рішення високою собівартістю: виготовлення одного пенні коштує державі майже чотири центи.

Монета вже майже не використовується у розрахунках — більшість накопичується в банках для дріб’язку або просто не повертається в обіг. Попри припинення карбування, пенні залишиться законним платіжним засобом.

Перший пенні з’явився 1787 року, ще до створення Скарбниці США. У сучасному вигляді — із зображенням Авраама Лінкольна — він випускається з 1909-го. Зараз в обігу перебуває близько 300 мільярдів монет, хоча більшість із них фактично не використовується.

Останні пенні, що потрапили в обіг, були викарбувані ще в червні. Кілька фінальних зразків планують виставити на аукціон.

Пенні пережив пів цента, виробництво якого припинили в 1857 році, та існував паралельно з іншими номіналами — нікелем, даймом, чвертю, а також рідкісними півдоларовими й доларовими монетами.