Spotify запускає функцію перегляду кліпів у застосунку

Компанія Spotify запускає функцію перегляду музичних відео в США та Канаді. Вона з’явиться в застосунку протягом найближчих тижнів, повідомляє Variety.

Користувачі зможуть перемикатися між аудіо та відео одним натисканням кнопки. Поки що невідомо, чи буде опція доступна всім, чи лише передплатникам Premium — саме так було під час тестування за кордоном.

Новину оприлюднили після того, як Spotify підписав прямий аудіовізуальний ліцензійний договір із Національною асоціацією музичних видавців США (NMPA). Для учасників NMPA запустили портал, де вони можуть укладати угоди на розширені AV-права. Раніше Spotify підписував угоди, що охоплювали аудіовізуальні права, із Universal, Warner та Sony.

Музичні відео Spotify тестує з березня 2024 року. Тоді сервіс запустив бета-версію на 12 ринках, включно з Великою Британією, Німеччиною та Італією. У каталозі були відео Еда Ширана, Doja Cat та Ice Spice. У жовтні 2024 року компанія розширила тестування ще на 85 ринків, додавши відео Charli XCX, Fontaines D.C. та LISA.

Це не перша спроба Spotify працювати з відеоконтентом. Ще у 2015 році сервіс співпрацював із Comedy Central та ESPN, щоб додати короткі відео та подкасти. Популярність відеоподкастів зростає: торік Spotify запустив формат безперервних відеоподкастів, і кількість авторів із відеоконтентом збільшилася на 50 % у річному вимірі.

Раніше цього місяця Spotify повідомила про двозначне зростання кількості користувачів у третьому кварталі 2025 року. Компанія додала п’ять мільйонів Premium-передплатників (до 281 мільйонів), а загальна кількість активних користувачів сягнула 713 мільйонів.