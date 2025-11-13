Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

В Афганістані жінок не пускають до лікарень без бурки

Ірина Маймур 13 листопада 2025
Влада Талібану в афганському Гераті зобов’язала пацієнток, доглядачок і співробітниць медзакладів носити бурку, перш ніж увійти до лікарні.

Про це повідомляє благодійна організація «Лікарі без кордонів» (MSF), пише ВВС.

За даними MSF, вимога набула чинності 5 листопада. Через це в перші дні кількість госпіталізацій пацієнток із невідкладними станами впала на 28 %. У «Лікарях без кордонів» зазначають, що частина жінок повернулася до лікарень після того, як змогла придбати бурку, однак доступ до медичної допомоги для багатьох досі обмежений.

В організації кажуть, що на входах до медзакладів чергують представники Талібану й не пропускають жінок без бурки. Йдеться навіть про пацієнток, які потребують термінової допомоги. Бурка — це суцільне покривало, що закриває обличчя та тіло, залишаючи лише сітчасте віконце для огляду.

Після того як про ситуацію повідомили публічно, у Гераті почали фіксувати часткове пом’якшення вимог. Місцеві журналісти розповідають, що до лікарні вже заходять жінки в бурках, хустках і хіджабах.

Речник Міністерства проповіді чеснот і запобігання порокам заперечує, що жінок змушують носити бурку, і заявляє, що вимоги стосуються «загального носіння хіджабу», а «хіджаб у різних країнах тлумачиться по-різному». Бурка повністю закриває все тіло й обличчя жінки, водночас хіджаб — це спеціальний головний убір, що прикриває голову, шию та плечі.

Місцеві активістки кажуть, що дрескод із буркою діє не лише для лікарень, а й для шкіл і держустанов. У соцмережах поширюють відео протесту, де жінки спалюють бурки.

Талібан уже запроваджував обов’язкове носіння бурки під час свого правління у 1990-х. Після повернення до влади у 2021 році він ввів низку обмежень для жінок, зокрема заборону на навчання в університетах і роботу в більшості установ. ООН називає це «гендерним апартеїдом» та закликає припинити обмеження.

