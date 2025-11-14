Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Актор Чедвік Боузман посмертно отримає зірку на Голлівудській алеї слави

Ірина Маймур 14 листопада 2025
Американський актор Чедвік Боузман, відомий роллю Т’Чалли в блокбастері Marvel «Чорна пантера», отримає зірку на Голлівудській алеї слави.

Про це пише BBC.

Чедвік Боузман на церемонії вручення премії «Оскар» 4 березня 2018 року. Фото: VALERIE MACON / AFP

Зірку відкриють 20 листопада під час церемонії на Голлівудському бульварі в Лос-Анджелесі. Від імені актора нагороду прийме його вдова Сімона Боузман.

Також на церемонії виступлять режисер «Чорної пантери» Раян Куглер та акторка Віола Девіс, яка грала разом із Боузманом у його останньому фільмі «Ма Рейні: Мати блюзу».

43-річний актор помер у серпні 2020 року після чотирирічної боротьби з раком товстої кишки. Він не розголошував свій діагноз, тож новина стала несподіванкою для шанувальників.

Після смерті Боузмана студія Marvel вирішила, що не шукатиме йому заміни у другій частині «Чорної Пантери». Сюжет продовження частково відображає реальні події — боротьбу героїв за спадщину короля Ваканди.

Окрім «Чорної пантери», Боузман з’явився у фільмах «Перший месник: Протистояння», «Месники: Війна нескінченності» і «Месники: Завершення». Також він зіграв американського бейсболіста Джекі Робінсона у фільмі «42» та американського співака Джеймса Брауна у «Вставай».

