Бен Стіллер став виконавчим продюсером фільму російського режисера

Голлівудський актор і режисер Бен Стіллер та оскароносний продюсер Джон Лешер стали виконавчими продюсерами короткометражного фільму «Екстремістка» російського режисера Олександра Молочникова, який емігрував після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Deadline.

Бен Стіллер на європейській прем’єрі фільму «Ніч у музеї: Таємниця гробниці». Фото: JUSTIN TALLIS / AFP

Сюжет стрічки заснований на історії художниці Олександри Скочиленко, яку в Росії засудили до семи років ув’язнення за антивоєнні послання, розміщені на цінниках у супермаркеті.

Стрічку зняли у Європі за участі російських акторів і членів знімальної групи, які виїхали з Росії. Серед них оператор Михайло Крічман — відомий за роботою над фільмами Андрія Звягінцева «Левіафан» і «Нелюбов». У головних ролях знялися Вікторія Мірошниченко, Тінатін Далакішвілі, Ліліан Малкіна та Артур Смольянінов.

Олександр Молочников до повномасштабного вторгнення Росії в Україну працював у Великому театрі та МХАТі. Нині він живе у США й навчається в Колумбійському університеті.

Прем’єра «Екстремістки» відбулася на кінофестивалі в Тельюрайді у 2025 році. Фільм уже отримав дві студентські нагороди BAFTA та головний приз журі на фестивалі в Нью-Гемпширі, що дає йому шанс претендувати на «Оскар».