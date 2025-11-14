Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Лауреат Прітцкера створив для ЮНЕСКО музей-глобус із галереєю викрадених артефактів

Ірина Маймур 14 листопада 2025
ЮНЕСКО представило Віртуальний музей викрадених культурних об’єктів, у якому зібрали 600 артефактів, що були викрадені або зникли. Його спроєктував архітектор Дьєбедо Франсіс Кере — лауреат Прітцкерівської премії та вихідець із Буркіна-Фасо, пише Dezeen.

Музей покликаний привернути увагу до незаконної торгівлі культурними цінностями. Експонати відібрали з бази даних Інтерполу.

«Як архітектор із країни, яку колонізували й у якої викрали твори мистецтва, я хочу показати важливість культурної спадщини та наслідки її втрати», — розповів Кере.

За його словами, багато вкрадених предметів мали практичне значення, були засобами комунікації або духовно об’єднували спільноти. Тому, переконаний Кере, такі об’єкти мають бути повернуті.

На сайті ЮНЕСКО музей виглядає як глобус, що стоїть на пагорбі. Усередині — амфітеатр і спіральна галерея, яка розгалужується на окремі зони, що уособлюють різні регіони світу. У віртуальних залах помітні отвори — вони символізують «тріщини», які втрата артефактів залишає в культурах, із яких вони походять.

Символом музею став баобаб — дерево, що у багатьох африканських культурах уособлює стійкість. Через цю метафору Кере передає ідею вразливості культур, які втратили своє «коріння».

Архітектор каже, що віртуальний формат давав безмежну творчість, але ключовим стало рішення залишити тільки найнеобхідніше та зробити простір емоційно зрозумілим відвідувачам.

Фото на обкладинці: Фото: Kéré Architecture
