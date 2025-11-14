Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Співак Ед Ширан розповів, що вже готує посмертний альбом

Ірина Маймур 14 листопада 2025
630

Британський співак Ед Ширан повідомив, що вже має чіткий план щодо свого посмертного релізу.

Про це він розповів у шоу Грема Нортона на BBC.

Ед Ширан виступає на церемонії вручення премії MTV Europe Music Awards в 2021 році. Фото: Attila KISBENEDEK / AFP

За словами музиканта, альбом матиме назву Eject («Виштовхнути» або «Витягнути») — як кнопка на касетному програвачі. Ширан пояснює, що хоче сам визначити порядок виходу пісень після своєї смерті.

«Часто з’являються посмертні альбоми артистів, яких ми любимо, і я не впевнений, що вони б хотіли бачити їх саме в такому вигляді. Тому я хочу, щоб коли я помру, вийшло саме те, що я задумав», — сказав співак.

Ширан також зазначив, що вже обрав місце для свого поховання та знає, які пісні звучатимуть на його похороні.

Ведучий нагадав, що попередні альбоми артиста мали назви з математичними символами (+, x, ÷). Ширан відповів, що новий проєкт відкриває «нову еру» й буде більш концептуальним.

«Це буде як стерео — play, pause, rewind, fast forward, stop», — пояснив він.

Ед Ширан — один із найуспішніших британських попвиконавців, автор пісень і актор. Світову популярність він здобув після виходу синглу The A Team у 2011 році. Його композиція Thinking Out Loud отримала дві премії «Греммі» — за «Пісню року» та «Найкраще сольне попвиконання». Загалом артист має чотири нагороди й 14 номінацій.

Мітки
Новини
Читайте також
У львівському скансені відреставрували бойківську хату 1846 року На набережній Гамбурга зведуть оперу-парк із каскадними терасами Через російський обстріл постраждав Київський інститут автоматики, де працюють українські митці Гітарист Metallica продає картину з Конаном-Варваром за $10 мільйонів
«Нюрнберг»: психологічна драма про те, як залізти в голову нацисту 14 листопада 2025 Усі люблять старі-добрі злочини: як «Убивства в одній будівлі» зробили смерть затишною 12 листопада 2025 Vernacular Hardcore: народний арт Богдани Косміної 11 листопада 2025 Серіал «Підспідок» — «Великий Лебовські» для лівих 10 листопада 2025 Київські замальовки. Випуск 11 09 листопада 2025 Рецепт ризото: приготувати рис, як це роблять в Італії 09 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.