Співак Ед Ширан розповів, що вже готує посмертний альбом

Британський співак Ед Ширан повідомив, що вже має чіткий план щодо свого посмертного релізу.

Про це він розповів у шоу Грема Нортона на BBC.

Ед Ширан виступає на церемонії вручення премії MTV Europe Music Awards в 2021 році. Фото: Attila KISBENEDEK / AFP

За словами музиканта, альбом матиме назву Eject («Виштовхнути» або «Витягнути») — як кнопка на касетному програвачі. Ширан пояснює, що хоче сам визначити порядок виходу пісень після своєї смерті.

«Часто з’являються посмертні альбоми артистів, яких ми любимо, і я не впевнений, що вони б хотіли бачити їх саме в такому вигляді. Тому я хочу, щоб коли я помру, вийшло саме те, що я задумав», — сказав співак.

Ширан також зазначив, що вже обрав місце для свого поховання та знає, які пісні звучатимуть на його похороні.

Ведучий нагадав, що попередні альбоми артиста мали назви з математичними символами (+, x, ÷). Ширан відповів, що новий проєкт відкриває «нову еру» й буде більш концептуальним.

«Це буде як стерео — play, pause, rewind, fast forward, stop», — пояснив він.

Ед Ширан — один із найуспішніших британських попвиконавців, автор пісень і актор. Світову популярність він здобув після виходу синглу The A Team у 2011 році. Його композиція Thinking Out Loud отримала дві премії «Греммі» — за «Пісню року» та «Найкраще сольне попвиконання». Загалом артист має чотири нагороди й 14 номінацій.