Через російський обстріл постраждав Київський інститут автоматики, де працюють українські митці

У ніч на 14 листопада російський обстріл пошкодив Київський інститут автоматики, де свої майстерні орендують українські художники.

Про це повідомляє «УП. Культура».

У будівлі працюють Каріна Синиця, Сана Шахмурадова-Танська, Юра Болса, Даша Чечушкова, Наталія Лісова, Антон Саєнко та інші митці. За словами Каріни Синиці, її майстерня постраждала мінімально — вибуховою хвилею вибило скло з зовнішньої частини вікна.

Інші художники фіксують масштаби руйнувань разом із відповідними службами. Наталія Лісова повідомила про розбиті шибки, але її роботи не постраждали. Антон Саєнко опублікував фото, де видно вибиті віконні рами у його майстерні.

Це вже другий удар по Інституту автоматики. Попередній обстріл стався у ніч на 28 серпня 2025 року — тоді були пошкоджені 20 майстерень. Художники відкрили збір на відновлення, зібрали 470 тисяч гривень і придбали 15 нових вікон. Частину з них знову пошкоджено.

Митці оголосили про продовження збору на ремонт майстерень — долучитися можна за посиланням.

У ніч проти 14 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Окупанти били по різних районах міста ударними БпЛА та ракетами різних типів — пошкоджено близько 30 житлових будинків. Внаслідок атаки щонайменше шестеро людей загинули. Загалом у Києві постраждало 34 особи, серед яких двоє дітей.