У львівському скансені відреставрували бойківську хату 1846 року

У Музеї народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького у Львові завершено один із ключових реставраційних проєктів року — ремонт даху бойківської хати 1846 року із села Пилипець Закарпатської області. Про це повідомила Львівська міськрада.

Ця будівля є одним із ключових об’єктів бойківського сектору, і оновлення даху було критично важливим для її довготривалого збереження. Роботи виконані з дотриманням усіх технологічних вимог та з максимальною увагою до автентичних особливостей пам'ятки.

Під час реставрації було повністю замінено дахове покриття та частково замінено лати, відновлено дерев’яний дашок на гребені даху, облаштовано автентичні димники, які слугували не лише для відведення диму, а й забезпечували вентиляцію.

Таке природне вентилювання є ключовим для тривалого збереження покрівлі та дерев’яних конструкцій, оскільки перешкоджає накопиченню вологи, появі грибків та руйнуванню деревини.

Загальна вартість виконаних робіт склала понад 601 тисячу гривень. Реставрацію виконував Максим Тонкіш — досвідчений майстер у роботах із традиційними покрівельними матеріалами.

До кінця цього року в Гаю планується завершити реставрацію ще двох садиб. Загалом львівський скансен зберігає понад 100 архітектурних пам’яток, серед яких є унікальна і найбільша у Європі колекція сакральних споруд.

Фото: Львівська міська рада