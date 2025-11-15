Про ляльок Лабубу знімуть повнометражний фільм

Американська кіностудія Sony Pictures готує фільм про Лабубу — лінійку м’яких іграшок-монстрів, які стали глобальним феноменом.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Студія планує створити повнометражний фільм і, у разі успіху, запустити франшизу. Хто працюватиме над проєктом і чи буде він ігровим чи анімаційним — поки невідомо.

Лабубу — головний персонаж дитячої книжкової трилогії «Монстри», створеної гонгконгсько-нідерландським художником Касінгом Лунгом. Її описують як «добросердну пухнасту істоту з великими очима та дев’ятьма гострими зубами, яка прагне допомагати, але часто випадково влаштовує хаос».

Перші фігурки Лабубу були випущені у 2015 році гонконзькою компанією How2Work, однак справжній прорив стався у 2019-му, коли виробництво взяв на себе китайський виробник іграшок Pop Mart. Компанія почала випускати ляльок у форматі у форматі «сліпої коробки» (blind box), де покупець не знає, яку саме фігурку отримає. До того ж у деякі коробки клали секретних персонажів, випущених обмеженим тиражем. Саме цей формат спричинив бум попиту. Рідкісні екземпляри на аукціонах уже досягали шестизначних цін.

Ще одним фактором популярності стала поява Лабубу в образах зірок — зокрема, учасниці гурту BLACKPINK Ліси, яка у 2024 році почала використовувати іграшки як аксесуари. Незабаром ляльку стали носити Ріанна, Дуа Ліпа, Девід Бекхем, Емма Робертс і Кім Кардаш’ян, а також різноманітні блогери та інфлюенсери.

Якщо раніше іграшки створювалися за мотивами фільмів, то останні роки тренд змінився: саме бренди на кшталт The Lego Movie чи Barbie приносять студіям сотні мільйонів доларів. Sony також працює над іншими подібними проєктами — зокрема, фільмом за мотивами View Master, іграшкового стереоскопа від Mattel.