OpenAI почала тестувати групові чати в ChatGPT

Ірина Маймур 15 листопада 2025
Компанія OpenAI почала тестувати групові чати в ChatGPT — функцію, що дозволяє кільком користувачам спілкуватися в одному діалозі разом із ШІ-моделлю.

Функція вже доступна частині користувачів у Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та Тайвані. У групові чати можуть заходити всі, хто увійшов у свій акаунт: ChatGPT Free, Go, Plus і Pro.

Щоб створити груповий чат, достатньо натиснути на іконку з людиною у верхньому правому куті будь-якого діалогу. До розмови можна запросити до 20 людей, а в налаштуваннях — змінити назву, фото або вимкнути сповіщення.

ChatGPT може долучатися до обговорення або лишатися осторонь; за потреби користувачі можуть тегнути модель, щоб отримати відповідь. У групових діалогах працює GPT-5.1 Auto, яке автоматично обирає найкращу модель залежно від запиту та тарифного плану. Доступні пошук, завантаження файлів, робота із зображеннями та генерація картинок.

Групові розмови відокремлені від приватних: ChatGPT не використовує особисту пам’ять у цих чатах і не створює її на їхній основі. Приєднатися можна лише за підтвердженим запрошенням, усі учасники бачать один одного й можуть покинути чат у будь-який момент.

Також в OpenAI зазначили, що батьки можуть повністю вимкнути групові чати для користувачів до 18 років.

