У Чернівцях відреставрують історичний балкон на вулиці Гете

Ірина Маймур 15 листопада 2025
У Чернівцях відновлять історичний балкон житлового будинку на вулиці Йогана Гете, 9.

Про це стало відомо з тендерної документації на сайті Prozorro.

Вартість робіт становить 233 тисячі гривень. Їх планують завершити до 1 червня 2026 року.

Підрядником обрали компанію «Спеціальна науково-виробнича будівельна реставрація “Кам’янець”» із Кам’янця-Подільського.

Реставрацію проведуть у межах капітального ремонту зі збереженням історичних елементів будівлі. Замовником робіт є Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради.

Фото на обкладинці: Фото: Тарас Піца / «Шпальта»
