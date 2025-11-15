У Чернівцях відреставрують історичний балкон на вулиці Гете

У Чернівцях відновлять історичний балкон житлового будинку на вулиці Йогана Гете, 9.

Про це стало відомо з тендерної документації на сайті Prozorro.

Вартість робіт становить 233 тисячі гривень. Їх планують завершити до 1 червня 2026 року.

Підрядником обрали компанію «Спеціальна науково-виробнича будівельна реставрація “Кам’янець”» із Кам’янця-Подільського.

Реставрацію проведуть у межах капітального ремонту зі збереженням історичних елементів будівлі. Замовником робіт є Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради.