«Океан Ельзи» вперше видасть альбом «Модель» на вінілі

Ірина Маймур 15 листопада 2025
Гурт «Океан Ельзи» вперше випустить на вінілі альбом «Модель» — третю студійну платівку, що вийшла у 2001 році на лейблі Lavina Music.

У реліз увійшли 11 треків, серед яких «911», «Друг», «Вставай», «Я до тебе», «Квітка», «Ти собі сама», «Коко Шанель» та інші.

Вініл створили в співпраці з видавцем Ігорем Шамичем та Vinyla Records.

До видання додали подкаст Святослава Вакарчука, у якому фронтмен розподає про роботу над альбомом.

Передзамовити платівку за 2950 гривень можна за посиланням. У рекордсторі вона з’явиться 20 листопада. Онлайн-замовлення почнуть відправляти із цієї дати в порядку черги.

У всеукраїнський прокат 6 листопада вийшов документальний фільм «Океан Ельзи: Спостереження Шторму». За перший вікенд стрічку подивилось понад 20 тисяч глядачів, а понад 600 тисяч гривень із перших сеансів передали на реабілітацію військових.

Фото на обкладинці: Фото: «Океан Ельзи»
