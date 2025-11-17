Анімаційна стрічка «Я померла в Ірпені» здобула європейську премію Emile Awards 2025

Анімаційна стрічка «Я померла в Ірпені» української режисерки Анастасії Фалілеєвої здобула престижну європейську нагороду Emile Awards у категорії «Найкращий з найкращих короткометражних фільмів». Про це повідомили на сайті премії.

Церемонія нагородження відбулася напередодні у Таллінні.

«"Я померла в Ірпені" став найкращим європейським анімаційним короткометражним фільмом 2025 року. Це справді прекрасний історичний момент для всієї української анімаційної індустрії», — прокоментувала режисерка в інстаграмі.

«Я померла в Ірпені» (2024) — анімаційний фільм, що реконструює реальну історію виживання крізь особисту та суб’єктивну призму. 24 лютого 2022 року режисерка з хлопцем виїхали з Києва до Ірпеня. Вони провели кілька днів в оточеному місті та зуміли виїхати з останньою евакуаційною колоною. Стрічка виконана у техніці мальованої анімації вугіллям на папері.

Картина створена у копродукції України, Чехії, Словаччини та Німеччини. Раніше фільм уже здобув низку важливих міжнародних і національних нагород, зокрема: «Найкращий анімаційний фільм» на Міжнародному фестивалі короткометражних фільмів у Клермон-Феррані (2025), приз за найкращий сценарій у Оттаві (2024), перемогу в номінації «Найкраща документальна анімація» на Лондонському фестивалі анімації (2024), а також Національну премію кінокритиків «Кіноколо» (2024).

Анастасія Фалілеєва — українська режисерка анімації, яка також відома своєю роботою над мультсеріалом «Пес Патрон». У своїх роботах режисерка висвітлює теми дорослішання, ізоляції, аб'юзу та психологічного насильства.

Премію Emile Awards заснували 2017 року, як головну європейську відзнаку за досягнення в анімації. Її назвали на честь піонерів анімації Еміля Коля і Шарля-Еміля Рейно.