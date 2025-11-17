Франкфурт запустив трамвай із пейзажами Львова на знак солідарності з Україною

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні, який є побратимом Львова, відбулася презентація нового трамвайного вагону, який отримав назву «Франкфурт-Львів». Про це повідомила Львівська міська рада.

Вагон, на якому зображені панорами обох міст, символізує партнерство та дружбу між німецьким та українським містами. Створення таких фірмових трамваїв із назвами міст-побратимів є традицією для Франкфурта, де кожне з 18 міст має свій символічний вагон.

У презентації вагну взяли участь мер Франкфурта-на-Майні Майк Йозеф, представники транспортної компанії VGF та офіційна делегація зі Львова.

«Так ми хочемо показати, що стоїмо на боці цього міста, на боці України. Це також зв’язок із нашими спільними цінностями. Тому дружба зі Львовом — це не лише знак допомоги, але й вияв позиції нашого міста», — зазначив Майк Йозеф.

Делегація зі Львова подарувала для нового трамваю оберіг — керамічного янгола, виготовленого українськими воїнами в артмайстерні центру UNBROKEN під час реабілітації. Оберіг розмістили у кабіні машиніста.

Після офіційної презентації трамвай символічно проїхав від депо до площі Рьомер — історичного центру Франкфурта. Вагон не буде закріплений за одним конкретним маршрутом і курсуватиме різними лініями міста, щоб його могли побачити якомога більше мешканців і гостей.