Росіяни знищили садибу Хрущових на Сумщині — пам'ятку, де бував Тарас Шевченко

У ніч на 16 листопада російська армія атакувала безпілотниками село Лифине Лебединської громади на Сумщині, внаслідок чого була знищена пам'ятка архітектури місцевого значення — Садиба Хрущових. Про це повідомив архітектор та урбаніст Ігор Титаренко.

За його словами, це була одна з найцікавіших перлин Сумської області, «що руйнувалася байдужістю та недбалістю за часи незалежності, та повністю зруйнована poсійcькoю армiєю».

Фото: Ігор Титаренко

«Ця пам'ятка мала високу цінність. У садибі деякий час гостював Тарас Шевченко, де його рукою були створені замальовки та етюди», — додає Титаренко.

Дослідник розповів, що будинок має підземну частину з невеликим тунелем. Внаслідок пожежі повністю втрачене дерев'яне різьблене оздоблення, яке прикрашало фасади й інтер'єри садиби. Лишився тільки кам'яний каркас, що дає змогу в майбутньому відновити зруйновану пам'ятку архітектури.

З середини XIX століття садиба належала поміщику Дмитру Олександровичу Хрущову. Влітку 1859 року Тарас Шевченко провів там чотири доби. Після жовтневого перевороту 1917 року садиба Хрущова була націоналізована і в 1927 році тут створена одна з перших на Сумщині комун — «Новий Світ».