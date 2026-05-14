«Стюарт не рятує Всесвіт»: вийшов перший тизер спінофу «Теорії великого вибуху»

Стримінговий сервіс HBO Max показав перший тизер серіалу «Стюарт не рятує Всесвіт» («Stuart Fails to Save the Universe») — нового спінофу «Теорії великого вибуху», пише Variety.

Прем’єра відбудеться 23 липня. Перший сезон складатиметься з 10 епізодів, які виходитимуть щотижня.

У центрі сюжету — власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого знову грає Кевін Сассман. За сюжетом, він випадково ламає пристрій Шелдона й Леонарда та запускає «мультивсесвітний армагеддон».

Щоб відновити реальність, Стюарт об’єднується зі своєю дівчиною Деніз, яку грає Лорен Лапкус, геологом Бертом у виконанні Браяна Позена та фізиком Баррі Кріпке, якого втілює Джон Росс Бові.

У серіалі також з’являться альтернативні версії персонажів, знайомих глядачам із «Теорії великого вибуху».

Співавторами шоу стали Чак Лоррі, Зак Пенн і Білл Прейді. Пілотний епізод зняв Кайл Ньюачек.

«Стюарт не рятує Всесвіт» стане четвертим серіалом у всесвіті «Теорії великого вибуху». Оригінальний ситком виходив протягом 12 сезонів. Пізніше з’явилися приквел «Юний Шелдон» та спіноф «Перший шлюб Джорджі та Менді».