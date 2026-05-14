Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Стюарт не рятує Всесвіт»: вийшов перший тизер спінофу «Теорії великого вибуху»

Ірина Маймур 14 травня 2026
1161

Стримінговий сервіс HBO Max показав перший тизер серіалу «Стюарт не рятує Всесвіт» («Stuart Fails to Save the Universe») — нового спінофу «Теорії великого вибуху», пише Variety.

Прев'ю відео

Прем’єра відбудеться 23 липня. Перший сезон складатиметься з 10 епізодів, які виходитимуть щотижня.

У центрі сюжету — власник крамниці коміксів Стюарт Блум, якого знову грає Кевін Сассман. За сюжетом, він випадково ламає пристрій Шелдона й Леонарда та запускає «мультивсесвітний армагеддон».

Щоб відновити реальність, Стюарт об’єднується зі своєю дівчиною Деніз, яку грає Лорен Лапкус, геологом Бертом у виконанні Браяна Позена та фізиком Баррі Кріпке, якого втілює Джон Росс Бові.

У серіалі також з’являться альтернативні версії персонажів, знайомих глядачам із «Теорії великого вибуху».

Співавторами шоу стали Чак Лоррі, Зак Пенн і Білл Прейді. Пілотний епізод зняв Кайл Ньюачек.

«Стюарт не рятує Всесвіт» стане четвертим серіалом у всесвіті «Теорії великого вибуху». Оригінальний ситком виходив протягом 12 сезонів. Пізніше з’явилися приквел «Юний Шелдон» та спіноф «Перший шлюб Джорджі та Менді».

Фото на обкладинці: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
У Китаї запустять повністю автоматизований поїзд метро Автомобіль із серіалу «Лицар доріг», який роками стоїть у музеї, отримав штраф за перевищення швидкості Три українські заклади можуть потрапити до рейтингу найкращих кав’ярень Європи Київський Музей Ханенків відкрив онлайн-доступ до своєї колекції
Коротко про все: аніматор Євген Сивокінь — великий майстер малого формату 13 травня 2026 Вище, довше, швидше: як людство винайшло рекорди? 13 травня 2026 Побратими по нещастю: як в Україні та Чехії знищують модерністську архітектуру 12 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 36 09 травня 2026 Найепічніші змагання: як давні греки придумали сучасний спорт 08 травня 2026 Історія іграшок — від водія сміттєвоза 08 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.