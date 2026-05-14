Пітер Джексон отримав почесну «Золоту пальмову гілку» й підтвердив роботу над новою анімацією

Режисер «Володаря перснів» і «Гобіта» Пітер Джексон працює над сценарієм продовження анімаційного фільму «Пригоди Тінтіна». Про це він розповів під час Каннського кінофестивалю — за день після того, як отримав почесну «Золоту пальмову гілку», пише ScreenRant.

Нагороду Джексону вручив Ілайджа Вуд, який зіграв Фродо в трилогії «Володар перснів».

За словами режисера, ще під час роботи над першими «Пригодами Тінтіна» в нього була домовленість зі Стівеном Спілбергом: Спілберг режисує перший фільм, а Джексон — продовження.

«Стівен зробив свій фільм, а я за 15 років так і не зробив свій. Мені через це дуже ніяково», — сказав Джексон.

Режисер додав, що працює над новим сценарієм разом зі своєю постійною співавторкою Френ Волш. За його словами, він писав текст просто в готельному номері під час фестивалю.

«Це реальний активний проєкт. Я повертаюся у світ Тінтіна, і мені це справді подобається», — зазначив Джексон.

Перші «Пригоди Тінтіна» вийшли у 2011 році. Фільм зняв Стівен Спілберг, а Пітер Джексон виступив продюсером. Стрічка була адаптацією коміксів бельгійського автора Ерже про юного репортера.

Фільм зібрав у світовому прокаті майже $374 мільйони за бюджету $135 мільйонів. На Rotten Tomatoes він має 75 % позитивних рецензій критиків і 74 % позитивних оцінок глядачів.

Дата виходу продовження поки що невідома. Наразі Джексон і Волш працюють над сценарієм, тому до запуску фільму у виробництво може минути ще кілька років.

Якщо проєкт реалізують, це може стати першим сюжетним повнометражним фільмом Джексона за понад 12 років. Його остання така стрічка — «Гобіт: Битва п’яти воїнств» — вийшла у 2014 році. Після цього режисер переважно працював над документальними проєктами, зокрема «Вони не постаріють» та «Бітлз: Повернись».

Поки що також невідомо, чи повернуться до продовження актори з першої частини анімації. В оригінальному фільмі Джеймі Белл озвучив Тінтіна, Енді Серкіс — капітана Геддока, а Деніел Крейг — Сахаріна.