У Києві демонтували МАФи, які закривали мозаїку 1960-х років

Ірина Маймур 14 травня 2026
На проспекті Відрадному в Солом’янському районі Києва демонтували кіоски, які частково закривали мозаїчне панно «Народні танці». Про це повідомили у «Київдемонтажі».

Йдеться про роботу «Народні танці» з циклу мозаїк «Творчість», створеного у 1967 році художниками Валерієм Карасем, Олександром Долотіним та Іваном Аполлоновим. Мозаїки розташовані на будинках на бульварі Вацлава Гавела, 50 і 54.

«Народні танці» — єдина мозаїка з цього циклу, яка збереглася в непошкодженому вигляді. Інші роботи — «Гончарство», «Сонце — джерело життя» та «Ткацтво» — за останні роки частково перекрили зовнішнім утепленням квартир.

У 2025 році мозаїки з циклу «Творчість» отримали статус щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Тривалий час панно частково приховували МАФи з шаурмою та точки стихійної торгівлі. За даними «Київдемонтажу», на цій ділянці було 10 кіосків.

Нині демонтаж на локації завершили, тож мозаїку знову можна побачити повністю. Водночас роботи з упорядкування проспекту Відрадного ще тривають.

Фото: Олена Борисова, «Київдемонтаж»
