Інститут костюма оголосив тему Met Gala 2026

Ельміра Еттінгер 18 листопада 2025
Організатори Met Gala оголосили тему наступного балу, який відбудеться 4 травня 2026 року. Дрес-код та атмосфера вечора визначатимуться масштабною виставкою Інституту костюма під назвою Costume Art, що відкриється 10 травня у Музеї мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку.

Виставка буде присвячена західному мистецтві від доісторичних часів до сьогодення і досліджуватиме художні зображення одягненого тіла, поєднуючи моду та твори мистецтва з величезної колекції музею.

«Прийняття моди як форми мистецтва насправді відбулося на умовах мистецтва, — розповів Vogue головний куратор Ендрю Болтон. — Вона базується на запереченні, на зреченні тіла та на факті, що естетика — це безтілесне та безкорисливе споглядання».

На виставці буде представлено близько 200 творів мистецтва, а також предмети одягу та аксесуари — як сучасні, так і історичні. Крім того, експозиція буде розділена на теми: «Оголене тіло», «Класичне тіло», «Тіло, що старіє», «Анатомічне тіло» та «Вагітне тіло». Мета — підкреслити нюанси форм, в яких проявляється мода, відображаючи як культурний, так і індивідуальний досвід.

«Замість того, щоб віддавати пріоритет візуальності моди, яка часто досягається на шкоду тілесності, мистецтво костюма віддає перевагу матеріальності та нерозривному зв'язку між нашими тілами й одягом, який ми носимо», — додав Болтон.

Експозиція поєднає історичні та сучасні ансамблі з класичними творами мистецтва: картинами, скульптурами та графікою. Наприклад, гравюра Альбрехта Дюрера «Адам і Єва» 1504 року буде представлена ​​поруч із костюмом Walter Van Beirendonck сезону весна–літо 2009 — підкреслюючи, як тіло та його зображення перетинаються у різних формах художнього висловлювання.

Тема Costume Art відкриває простір для концептуальної інтерпретації. Гості балу можуть надихатися як класичними образами, так і сучасними концепціями тіла. Дрес-код поки офіційно не оголошений, але учасників закликають мислити не просто про моду, а про моду як мистецький акт і тіло як її головний інструмент.

Met Gala — щорічний захід, що є однією з найвідоміших модних подій у Нью-Йорку за участю світових зірок у сферах кіно, телебачення, музики, бізнесу, спорту тощо.

Фото на обкладинці: Робота дизайнерки Гуо Пей на виставці China: Through the Looking Glass Інституту костюма в Метрополітен-музеї 2015 року (Robert Wash / Flickr)
