Оскарівський фаворит «Сентиментальна цінність» виходить у прокат — дивіться трейлер

4 грудня в українських кінотеатрах стартує показ драмеді «Сентиментальна цінність» — нової стрічки норвезького режисера Йоакіма Трієра, відомого за фільмом «Найгірша людина у світі». Про це повідомили в компанії «Артхаус Трафік».

У центрі сюжету — дві дорослі сестри, які з’ясовують, що їхній родинний будинок досі належить їхньому батькові, відомому режисеру, який покинув сім’ю багато років тому. Батько повертається, щоб відновити стосунки, і пропонує старшій доньці роль у своєму новому фільмі, зйомки якого мають відбутися прямо в родинному домі.

Головні ролі виконали Ренате Рейнсве («Найгірша людина у світі»), Стеллан Скашгорд («Чорнобиль») та Ель Феннінґ («Неоновий демон»).

Стрічку висунуто Норвегією на здобуття премії Американської кіноакадемії в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Нова робота Трієра є фаворитом у прогнозах кінокритиків у цій боротьбі.

Світова прем’єра відбулася на Каннському кінофестивалі, де стрічка одержала Ґран-прі. Міжнародна преса високо оцінила фільм: видання Time, The Telegraph і Elle назвали його одним із найкращих на фестивалі.

Картина також має високі оцінки на провідних кіноплатформах: 96% на Rotten Tomatoes, 86% на Metacritic (з позначкою Must see) та оцінка 4,2 з 5 від користувачів Letterboxd.

Дистрибуція фільму в Україні відбувається за підтримки програми Європейського Союзу — Creative Europe MEDIA.